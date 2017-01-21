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Foça U 13 Erkek Basketbol Takımı 1. grupta yarışacak



(Fotoğraflı)



Servet Vural

İZMİR (İHA) - Foça Belediyespor U 13'lerinin İzmir Basketbol U 13 Ligi'nde karşılaşacağı rakipler, kurayla belli oldu.

Halkapınar Kapalı Spor Salonunda yapılan kura çekimine göre Foça Belediye Spor U 13 Erkek Basketbol Takımı Ege Mega Spor Kulübü, Yükseliş Basketbol Spor Kulübü, Rotek Spor Kulübü ve Forbes Torbalı Spor Kulübü ile karşılaşacak.

Basketbol Antrenörü Fahri Gören ve Koordinatör Kemal Çiftçi yönetiminde çalışmalar yapan takım, mümkün olan en iyi sonuçları elde ederek üst tura çıkma şansını yakalamayı amaçlıyor.

(SV-Y)



21.01.2017 10:23:51 TSI

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