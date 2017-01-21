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Milletvekili Açıkgöz, öğrencilere karne mesajı yayımladı



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz 2016-2017 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatiline girmesiyle birlikte tatile giren öğrencilere mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında, "2016-2017 eğitim öğretim dönemi I. yarıyılını tamamlayarak 20 Ocak 2017 Cuma günü karne heyecanıyla geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz dinlenme dönemine girmiş bulunuyor. Milli birlik ve beraberlik içerisinde, ilim irfan yuvalarımızı şenlendiren sevgili öğrencilerimizin yüzlerindeki ışıkta, gözlerindeki pırıltıda 'Güçlü Türkiye'mizin aydınlık geleceğini görüyor ve sevgili öğrencilerimize güveniyorum. Millet ve devlet olarak en önemli önceliğimiz geleceğimizin güvencesi gençlerimizin yarınlara en iyi şekilde hazırlanmasına imkân sağlamak, onlara demokratik ve müreffeh bir ülke bırakmaktır. 15 Temmuz darbe girişiminde gençlerimiz yüreğindeki iman ve vatan sevgisiyle tankların önüne kendilerini siper ederek geleceğine sahip çıktı. Biz de diyoruz ki 'Gençler Geleceğimizsiniz' bu bilinçle Güçlü Türkiye'nin emanetçileri sizlersiniz. Çocuklarımızı en iyi geleceğe taşımak için fedakârca emek veren eli öpülesi eğitimcilerimize de şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Yarıyıl tatilinin yeni başarılara adım atabilmek için bir vesile olmasını diler; öğrencilerimize, velilerimize ve eğitimcilerimize hayırlı tatiller temenni eder, saygı ve selamlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

(COŞ-SK)



21.01.2017 10:24:59 TSI

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