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Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den eğitime sınırsız destek

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:21
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den eğitime sınırsız destek
Pursaklar Belediye Başkanı Çetin'den eğitime sınırsız destek

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Eğitim kültür hizmetinin temelini ilköğretim çağındaki bütün öğrencilere kırtasiye yardımı ile atan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Nezaket Okulu, Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezi, Gençlik Akademisi gibi hizmetlerle gönüllere taht kurdu.
Eğitimci geçmişe sahip olan Selçuk Çetin, bu alandaki hizmetlerini her geçen yıl daha da arttırarak "Gelişimin yolu ilk önce eğitimden başlar" diyerek her yıl yaklaşık 25-26 bin ilköğretim öğrencisine kırtasiye malzemesini belediye olarak hediye edilmesini sağladı. Eğitim hizmetleri bununla da sınırlı kalmayan Pursaklar Belediyesi, başlattığı kampanyalarla ilçeyi 'Okuyan Şehir' haline getirdi. Bu kampanyalar arasında "İlk Kitabınız Bizden", "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden", "Okuma Bayramları", "Tatil Arkadaşım", "Evde Okul Sistemi" (Doping Kart), "Üniversiteye Hazırlık Setleri", "Cezaevleri Aydınlanıyor", "Kahvehanelere Kitap ve Kitaplık", "Atasözleri Resimleme Yarışması", "Eğitime Destek Aracı", "Kitap Kumbaram" bunlardan birkaçını oluşturuyor.
Türkiye'nin ilk Şehir ve Mimari Kütüphanesini de kuran Pursaklar Belediyesi, burada yaklaşık 7 bin kitap, dergi ve benzeri doküman bulunduruyor. Eğitime Destek Aracı ile engelli öğrencilere servis hizmeti veriyor.
"İlk Kitabınız Bizden" kampanyası
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin eğitim hizmetlerinin detaylarını şu şekilde paylaştı:
"Eğitim Öğretime başlayan çocuklarımıza ilk kitaplarını belediye olarak verip, onların eğitim heyecanlarına ortak oluyoruz. Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden Kampanyası: "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediye'den" sloganı ile okuyan bir şehir oluşturmak için, her yıl düzenli olarak ilçemizde eğitim öğretim gören yaklaşık 25-26 bin, ilk ve ortaokul öğrencisine kırtasiye malzemelerini hediye ediyoruz. Tatil döneminde de çocuklarımızın kitaplarla olan bağını devam ettirmeleri için tatil kitapları hediye ediyoruz."
Evde Okul Sistemi (Doping Kart)
Çocuklar, öğretmenler ve veliler için online çalışma sistemi oluşturduklarını Belirten Çetin, "Verdiğimiz kartlarda yer alan şifreler ile internetten bu hizmete erişim sağlanıyor. Kıraathane kültürünü yaşatmak için tüm kahvehanelerimize kitap ve kitaplık dağıttık. Türkiye'nin ilk Şehir Araştırmaları Kütüphanesi: İçinde 7 binin üzerinde şehircilik üzerine kitap, dergi, broşür ve makalelerin yer aldığı bir ihtisas kütüphanesi ile hizmet veriyoruz. Pursaklar'ın hafızasını güçlendiriyor ve zenginleştiriyoruz. Engelli öğrencilerimiz için eğitime destek aracı yaptırdık. Bununla öğrencilerimizi evlerinden okullarına, okullarından da evlerine taşıyoruz" şeklinde konuştu.
Nezaket Okulu
5 yıldır devam eden Nezaket Okulu projesiyle ile geleceğin hanımefendilerini ve beyefendilerini yetiştirmek, milli ve manevi değerleri küçük yaşlarda aşılamak üzere, 3 ila 5 yaş arasındaki çocuklarımıza ücretsiz adab-ı muaşeret eğitimi verildiğini söyleyen Çetin, şöyle devam etti:
"Merkez Nezaket Okulu, Altınova Kültür Merkezi, Saray Kültür Merkezi, Eski Köy Caddesi'ndeki Nezaket Okulumuz bulunuyor. Nezaket Okulları müfredatı Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Öğretim Üyeleri tarafından değerlendirilerek, özgün ve adab-ı muaşerete uygun bir şekilde oluşturduk. Nisan 2015 yılında Okul haline gelen Nezaket Okullarını böylelikle kurumsallaştırmış olduk"
Down Sendromu Eğitim Merkezi
Çetin, sosyal belediyecilik hizmetine bir yenisini daha ekleyerek, down sendromlu çocuklar için anaokulu düzeyinde ilk belediye Down Sendromu Nezaket Eğitim Merkezini açtıklarını, burada çocuklarımıza ücretsiz eğitim verdiklerini belirtti.
Gençlik Akademisi
Ülkenin geleceği olan gençleri, kendi değerlerine bağlı, okuyan, araştıran, sorgulayan, yeteneklerini keşfeden, bunları hayata geçirmeleri için imkan ve zemin hazırlayan erdemli gençler olarak yetiştirdiklerinin altını çizen Çetin, "Bu sene özel olarak tasarladığımız 'Pursaklar Gençlik Akademisi'nde; okul dersleriyle alakalı kurslar, konferanslar, seminerler, autocad (otoket), resim, müzik, gitar, model uçak, bilgisayar, diksiyon ve muhasebe gibi eğitici kursların yanında masa tenisi, satranç ve birçok kurs ile gençleri eğiterek onların başarısına katkı sunacağız. Sportif faaliyetler, doğa kampları, sinema, tiyatro ve kültür gezileriyle donanımlı, hayatın içinde aktif olan gençlere imkanlar sunacağız" değerlendirmelerinde bulundu.
(UKY-ÖK-Y)

21.01.2017 10:26:14 TSI
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