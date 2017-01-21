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Süleymanpaşa'da Belkıs Akkale rüzgarı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:26
Süleymanpaşa'da Belkıs Akkale rüzgarı
Süleymanpaşa'da Belkıs Akkale rüzgarı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesinin her ay organize ettiği "Süleymanpaşa Hatırası" etkinliğinin ocak ayı konseri Süleymanpaşalıları mest etti. Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olan Belkıs Akkale, icra ettiği türkülerle gönülleri fethetti.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği Süleymanpaşa Hatırası konserleri, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Belkıs Akkale konseri ile devam etti. Yılmaz İçöz Sahnesi'nde gerçekleşen konserin ilk bölümünde Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, ağırlıklı olarak Trakya yöresinden türkülerle salonu dolduran yüzlerce türkü severi coşturdu.

Belkıs Akkale hayan bıraktı
İkinci bölümde ise ömrünü türkülere adamış Belkıs Akkale sahne alarak seyircileri kendine jayran bıraktı. Seher Yıldızı, Bu Gala Daşlı Gala, Babuba gibi çok sevilen türküleri seslendiren Akkale'ye seyirciler hep bir ağızdan eşlik etti. Her türkü sonunda dakikalarca alkışlanan Akkale, konser sırasında sık sık mikrofonu seyircilere uzatarak türküleri bütün salonla birlikte söyledi. Konseri Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ve Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyeleri de beğeniyle izledi.

"Türkülerimiz her şeyi anlatmaya yeter"
Konserin son eserinde sahnede Belkıs Akkale'ye eşlik eden Başkan Eşkinat, sanatçıya çiçek takdim etti. Akkale'ye teşekkür eden Eşkinat, "Bizim günlerce konuşsak da yeterince anlatamayacağımız şeyleri türkülerle öyle güzel anlattınız ki hayran olduk. Bazı şeyleri anlamak için türkülerimize kulak vermemiz yeter de artar bile. Geldiğiniz ve bu muhteşem konserle bizi onurlandırdığınız için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Burada olmaktan çok mutluyum"
Süleymanpaşa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Belkıs Akkale ise, "Uzun yıllardır bu yörede sahne almamıştım. Davetiniz beni çok mutlu etti. Gurur duydum. Kuliste belediyenizin korosunu dinledim. Gençlerimizin türkülerimize böyle sahip çıkması beni çok etkiledi. Onların türkülerimize dört elle sarıldıklarını gördükçe bu ülkenin geleceğine inancım ve güzel günler göreceğimize dair umudum da artıyor" dedi.
Konser sonunda bir de müjde veren Akkale, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ile birlikte bazı çalışmalara imza atacaklarını ilk kez açıkladı.
(YG-MK-Y)

21.01.2017 10:31:11 TSI
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