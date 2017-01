YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Of'ta Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu

Of'ta Mesleki Ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturuldu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulu'nun kararı ile kabul edilen Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) Çalışmaları İş Birliği Protokolü Of'ta kurum ve sivil toplum örgütlerinin katılımlarıyla hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 2016/21 genelge ile mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda sektör, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla her ilçede il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ilgili yöneticilerinin, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurum müdürlerinin, sektör ve meslek kuruluşu temsilcilerinin, belediye ve ilgili diğer kamu ve özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin üye olarak yer alacağı "Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu" oluşturulmasına karar verilmişti. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının eğitim aldıkları meslek alanında istihdam edilmeleri için sektör desteğini almalarını da sağlayacak olan bu karar Of Kaymakamlığı, Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Of Ticaret Ve Sanayi Odası, Of Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Of Belediyesi, Of Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı arasında Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu yetkililerinin atmış oldukları imzayla ilçede hayata geçirildi. HMB Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Of Mesleki Eğitim Merkezi, Taşhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Lisesi eğitim kurumlarını kapsayan, Of İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sekretaryasında yürütülecek olan Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu (MTOYK) çalışmalarına taraflar Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kuruluna üye vermek, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar doğrultusunda gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğu ifade edildi.

Protokol imza törenine Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, OFTSO Yönetim Kurulu Üyesi Olcay Saral, Of Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Sekreteri Yadigar Saral, Of Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Barış Çağlar, okul müdürleri ve diğer ilgililer katıldı. İmzalanan protokolün Of için hayırlı olması dileğinde bulunan Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, protokol kapsamında oluşturulacak yönetim kurulu ile protokole taraf kurum ve kuruluşların mesleki ve teknik eğitim ile ilgili ilçemizin ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda iş birliği içerisinde hareket edileceğini ifade ederek, "Eğitimin her şeyin üstünde olduğunun bilincindeyiz. Özellikle büyüyen ve gelişen bir Türkiye ve Of için mesleki ve teknik eğitim okullarının önemi tartışılmaz. Of ekonomisinin ihtiyaçları ve nitelikli eleman talepleri doğrultusunda yönetim kurulu içerisinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalarımızı yürütecek olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün genelgesi gereği kurulması planlanan 'Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu'nu ilçemizde de kurmuş olduk. İnşallah ilçemiz için özellikle istihdam alanında önemli çalışmalar yapılacak" dedi.

(OK-ÖS-Y)



21.01.2017 10:45:53 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER