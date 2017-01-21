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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Muratpaşa'da 2 bin 270'inci konteyner yeraltına alındı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:44
Muratpaşa'da 2 bin 270'inci konteyner yeraltına alındı
Muratpaşa'da 2 bin 270'inci konteyner yeraltına alındı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 2 bin 270'inci yeraltı asansörlü çöp konteynerini yerleştirdi.
Muratpapaşa Belediyesi, 2016 yılında 313 noktada bin 156 çöp konteynerini yeraltına altı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2016 yılında ulaştığı bu rakamla ilçe genelinde 2011 - 2015 yılları arasında yapılan çalışmanın toplamını geçti.

5 yıllık yatırım 1 yılda geçti
Muratpaşa'da 2011-2013 yılları arasında yeraltına alınan çöp konteyneri sayısı onlu rakamlarla ifade edilirken Ümit Uysal'ın 2014 Mart ayında belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu alandaki çalışmaları hızlandı. 2014'te 18 noktada 107 çöp konteyneri yeraltına alırken 2015 yılında Muratpaşa Belediyesi atölyesinin kapasitesini genişletmesi ve ürünün patentini almasıyla ilk sıçrama yaşandı. 2015'te 220 noktada 887 çöp konteyneri yeraltına alındı. 2016'da da çalışmalar artarak devam etti ve sayı bin 156'ya ulaştı.
İlçede 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam 566 noktada 2 bin 220 çöp konteyneri yeraltına alınıp asansörlü sistemle değiştirilirken yeni yılla birlikte yeraltına alınan konteyner sayısı 50 oldu. Muratpaşa Belediyesi son çalışmasını ise Yeşilbahçe Mahallesi 1475 Sokak'ta gerçekleştirdi.

Yeraltı sisteminin avantajları
Muratpaşa Belediyesi'nin patentine sahip olduğu yeraltı çöp konteyner sistemi buzdağını andırıyor. Daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip sistem sayesinde çöpün taşması gibi sorunlar Muratpaşa'da tarih olurken ayrıca çöpün toplandığı hazne yeraltında kaldığı için görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Yerden sağladığı tasarrufun yanı sıra yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırırken site ve okul gibi alanlarda konteynerler sorun olmaktan çıkıyor, çocuklarını güvenle oynayabileceği alanlar yaratıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

21.01.2017 10:48:20 TSI
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