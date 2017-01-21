YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Muratpaşa'da 2 bin 270'inci konteyner yeraltına alındı

Muratpaşa'da 2 bin 270'inci konteyner yeraltına alındı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, 2 bin 270'inci yeraltı asansörlü çöp konteynerini yerleştirdi.

Muratpapaşa Belediyesi, 2016 yılında 313 noktada bin 156 çöp konteynerini yeraltına altı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 2016 yılında ulaştığı bu rakamla ilçe genelinde 2011 - 2015 yılları arasında yapılan çalışmanın toplamını geçti.



5 yıllık yatırım 1 yılda geçti

Muratpaşa'da 2011-2013 yılları arasında yeraltına alınan çöp konteyneri sayısı onlu rakamlarla ifade edilirken Ümit Uysal'ın 2014 Mart ayında belediye başkanı seçilmesiyle birlikte bu alandaki çalışmaları hızlandı. 2014'te 18 noktada 107 çöp konteyneri yeraltına alırken 2015 yılında Muratpaşa Belediyesi atölyesinin kapasitesini genişletmesi ve ürünün patentini almasıyla ilk sıçrama yaşandı. 2015'te 220 noktada 887 çöp konteyneri yeraltına alındı. 2016'da da çalışmalar artarak devam etti ve sayı bin 156'ya ulaştı.

İlçede 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam 566 noktada 2 bin 220 çöp konteyneri yeraltına alınıp asansörlü sistemle değiştirilirken yeni yılla birlikte yeraltına alınan konteyner sayısı 50 oldu. Muratpaşa Belediyesi son çalışmasını ise Yeşilbahçe Mahallesi 1475 Sokak'ta gerçekleştirdi.



Yeraltı sisteminin avantajları

Muratpaşa Belediyesi'nin patentine sahip olduğu yeraltı çöp konteyner sistemi buzdağını andırıyor. Daha fazla çöp toplama kapasitesine sahip sistem sayesinde çöpün taşması gibi sorunlar Muratpaşa'da tarih olurken ayrıca çöpün toplandığı hazne yeraltında kaldığı için görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırılıyor. Yerden sağladığı tasarrufun yanı sıra yaya ve araç geçişlerini kolaylaştırırken site ve okul gibi alanlarda konteynerler sorun olmaktan çıkıyor, çocuklarını güvenle oynayabileceği alanlar yaratıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



21.01.2017 10:48:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER