YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kaymakam Güven AK Partilileri ağırladı

Kaymakam Güven AK Partilileri ağırladı



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık beraberinde AK Parti İlçe Başkanlığı yapmış İbrahim Köseoğlu, Halil Erdil ve Nejat Gülmez ile birlikte Kula Kaymakamı Osman Güven'e 'Hoş geldin' ziyaretinde bulundu.

Kula'ya yeni atanan ve görevine başlayan Kaymakam Güven ile bir süre sohbet eden AK Partili başkanlar, "Kula'ya her türlü hizmette biz iktidar partisinin buradaki temsilcileri olarak hep yanınızdayız. Yeter ki istişare edelim" ifadelerini kullanarak görevinde başarılar diledi.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Osman Güven ise şunları söyledi: "Ben buraya idarecilik yapmaya, sizleri idare etmeye gelmedim. Allah rızası için hizmet etmeye geldim. Kula'ya hizmet etmek isteyen bir ailenin sizlerin bir üyesi olmaya geldim. Elbette, ben devletimizin, cumhurbaşkanımızın buradaki bir temsilcisi olsam da, siz de iktidar partisinin, hükümetin buradaki bir temsilcisisiniz. Sizi yok sayamayız. Yapacağımız hizmetleri sizlerle konuşacağız, birlikte karar vereceğiz."

(HY-SC)



21.01.2017 10:53:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER