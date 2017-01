YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. ASO Teknik Koleji'nde karne heyecanı

ASO Teknik Koleji'nde karne heyecanı

- ASO Başkanı Özdebir: "Gelecekte birçok başarıya imza atacağınızı biliyor ve sizlere güveniyorum"



(Fotoğraflı)



ANKARA (İHA) - ASO ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, "Karne günleri, çifte heyecanı ve mutluluğu içinde barındıran günlerdir. Hem karnenin başarı derecesi hem de kısa bir tatili hak etmenin tatlı heyecanını yaşamak her öğrenciyi mutlu edecektir. Bizler de bu sıralardayken o günlerde kimi zaman çok mutlu kimi zaman ise buruk mutluluklar yaşadık" dedi.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde bulunan ASO Teknik Koleji'nde karne heyecanı yaşandı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönem karne törenine katılan ASO ve ASO 1. OSB Başkanı Nurettin Özdebir, öğrencilerin heyecanını paylaştı.

Özdebir, karne töreninde yaptığı konuşmada bir eğitim-öğretim döneminin ilk perdesini geride bırakmanın öğrenciler için büyük bir heyecan olduğunu dile getirdi. Teknik Kolej öğrencilerine ve eğitim kadrosuna seslenen Özdebir, "Karne günleri, çifte heyecanı ve mutluluğu içinde barındıran günlerdir. Hem karnenin başarı derecesi hem de kısa bir tatili hak etmenin tatlı heyecanını yaşamak her öğrenciyi mutlu edecektir. Bizler de bu sıralardayken o günlerde kimi zaman çok mutlu kimi zaman ise buruk mutluluklar yaşadık. Bizler tüm öğrencilerimizin, istikbalimizi yaşatacak neslin başarılı olmasını gönülden isteriz. Ancak tüm derslerde ve tüm branşlarda mutlak bir başarının olması pek mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle karneyi bir başarı ya da başarısızlık belgesi gibi değil, eksik yanlarımızı görmemizi sağlayan bir araç olarak görmeliyiz. Hayat çok uzun başarı ve başarısızlık hayatın her döneminde yaşanabiliyor. Zihnimizi bunlara takılmadan hedeflerimize odaklamalıyız. Gelecekte birçok başarıya imza atacağınızı biliyor ve sizlere güveniyorum. Hayat bir yarıştan ibaret gibi görünse de, aslında daha fazlasıdır. Hayattan bu yarışın içerisinde zevk alabilmek de son derece önemli. Bugün sizler ile birlikte olmak benim için büyük bir mutluluk nedeni. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Hepiniz çok çalıştınız, yoruldunuz ve tatili hak ettiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum " diye konuştu.



"En kutsal görevlerden biri"

ASO Teknik Koleji'nin eğitim kadrosuna da seslenen Özdebir, "İnsan yetiştirmenin, dünyanın en kutsal görevlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ülkemize başarılı bir nesil yetiştirmek için özveriyle çalışan ASO Teknik Koleji'nin deneyimli eğitim kadrosuna da şükranlarımı sunuyorum" dedi.

ASO Teknik Koleji'nde 2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci döneminde 449 öğrenci karne alırken dereceye giren öğrencilere Başkan Nurettin Özdebir tarafından çeşitli hediyeler verildi.

(MK-Y)



21.01.2017 10:52:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER