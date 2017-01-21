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Mezitli'de 27. jakaranda koruluğu oluşturuldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 10:49
Mezitli'de 27. jakaranda koruluğu oluşturuldu
Mezitli'de 27. jakaranda koruluğu oluşturuldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından koruluk oluşturma projesi kapsamında 27. jakaranda koruluğu, Mersin Gelecek Koleji tarafından faaliyete geçirildi.
Mezitli Belediyesi ve Mersin Gelecek Koleji tarafından ortaklaşa kurulan koruluğun açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılışa Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gelecek Okulları Kurucusu Özgür Öztürk, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları, okul velileri ile öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Gelecek Okulları Kurucusu Özgür Öztürk, "Yan tarafımızda bulunan alana ne yapalım diye düşünürken, Başkanımız Neşet Tarhan, 'buraya çocuklarla birlikte jakaranda koruluğu oluşturalım' dedi. Bu fikir bizlerinde hoşuna gitti. Kendilerine eğitime vermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değer" ilkesini benimsediklerini söyleyen Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise dikilen her ağacı gelecekte çocukların ziyaret edeceğine inandığını dile getirdi. Tarhan, "Öğrencilerimiz ve onlarla birlikte yorulan velilerimiz ile birlikte bir dönemi daha geride bıraktı. Gelecek Koleji Mersin'de başarılı bir okul, çocuklarımızın da gelecekte başarılı olacaklarına inanıyorum. Bugün ki Türkiye'den daha iyi bir, Türkiye oluşturacaklarına inanıyorum. Bugün 27. jakaranda koruluğumuzu açıyoruz. Mezitli'de her taraf kadınların rengi olan mor rengi temsil eden, mor çiçeklerle dolacak. Bu yarı yıl tatilinde çocuklarımızın dinleneceğine inanıyorum. Ama velilerimizden rica ediyorum. Çocuklarımızı sanatsal ve sporsal faaliyetlerle de uğraşmaları için teşvik etsinler. Çocuklarımız sosyal projelerde yer alsın. Huzurevlerini ziyaret etsinler. Ben bugün buraya katılan herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza da güzel bir yarı yıl tatili geçirmelerini diliyorum" diye konuştu.
(KRY-Y)

21.01.2017 10:53:43 TSI
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