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Verem ihmal edilirse ölümcül olabilir



(Fotoğraflı)



Hasan Yiğen

MANİSA (İHA) - Kula Sağlık Grup Başkanlığında görevli Doktor Gözde Gök, ihmal edildiğinde ölümcül bir hastalık haline gelen verem hastalığının erken teşhis ile kolayca tedavi edilebildiğini söyledi.

Veremle Savaş Haftası dolayısıyla bilgi veren Dr. Gök, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin tüberküloz mikrobu ile enfekte olduğunu belirtti. Her yıl tahminen 8,9 milyon kişinin verem hastalığına yakalandığını kaydeden Dr. Gök, veremin bir tek etkene bağlı ve tedavisi olmasına rağmen, dünyada en çok ölüme yol açan hastalık olduğunu da dile getirdi. Üç haftadan fazla süren inatçı öksürük, balgam çıkarma, kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, göğüs ağrısı, iştahsızlık, halsizlik ve kan tükürmenin veremin belirtileri olduğunu hatırlatan Dr. Gök şunları söyledi:

"Verem basili insandan insana bulaşır. Öksürme, hapşırma, konuşma sırasında ortama yayılan gözle görülen veya görülmeyen damlacıklarla hastalık bulaşır. Veremli hastaların, havlu, çatal ve kaşık gibi kişisel eşyaları bulaştırıcı değildir. Genellikle tedaviye alınan verem hastalarının bulaştırıcı özelliği, tedavinin ilk ayından sonra ortadan kalkar. İnsandan insana bulaşan bir hastalık olduğu için korunmada temel prensip, hastalığı erken teşhis etmek ve hemen tedaviye başlamaktır. Verem hastalığının tanısı fizik muayene bulgularının yanı sıra akciğer grafisi, direkt balgam mikroskopisi ve balgam kültürü yapılarak konur. Genellikle akciğerlere yerleşen bir hastalıktır, ancak lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin zarlarında da görülebilir." dedi.

(HY-SC)



21.01.2017 10:58:10 TSI

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