Forum Bornova'da yarıyıl tatili dopdolu

İZMİR (İHA) - İzmir'in yaşam merkezi Forum Bornova, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı eğlenceli ve renkli etkinlik programıyla tüm çocukları bekliyor. 5 Şubat'a kadar sürecek etkinlikler sayesinde çocuklar, yarıyıl tatillerini dopdolu geçirecek.

İzmir'in alışveriş ve eğlence merkezi Forum Bornova, yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı etkinlik programıyla çocukları ağırlamaya hazırlanıyor. Tatilin ilk günü olan 21 Ocak Cumartesi başlayan program, 5 Şubat Pazar günü sona erecek. Eğitici ve öğretici atölyelerden çocuk tiyatrolarına kadar birçok renkli aktiviteye ev sahipliği yapacak Forum Bornova, iki hafta boyunca çocukların uğrak adresi olacak.

Her gün14.00 - 18.00 saatleri arasında ücretsiz düzenlenecek etkinlikler sayesinde çocuklar hem unutamayacakları bir vakit geçirecek hem de yeni arkadaşlar edinip sosyalleşme fırsatı bulacak. ForumBüs'te gerçekleşecek atölyelerle minikler, yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini de geliştirecek, tatil boyunca her gün birbirinden eğlenceli çocuk tiyatrolarıyla buluşacaklar.



Öğrencilere karne hediyesi

Forum Bornova, yarıyıl tatilinde İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün belirlediği bin öğrenciye eğlenceli ve keyifli bir karne hediyesi de verecek. İlkokul ve ortaokul öğrencisi toplam bin çocuk yarıyıl tatilinde Forum Bornova sinema salonlarında film keyfi yaşayacak.

Etkinlikte çocuklarla birlikte film izleyecek İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, çocuklarla sohbet edip, keyifli vakit geçirecek. Karne hediyelerini Forum Bornova'dan alacak öğrenciler, yarıyıl tatilinde arkadaşlarıyla birlikte unutamayacakları bir gün geçirecekler. 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak hayata geçirdiği On Bin Sıcak Kalp projesi ile çocukların kalbini ısıtan Forum Bornova, önümüzdeki dönemde de çocukları sevindiren ve eğlendiren projelere imza atmaya devam edecek.

21.01.2017 11:00:26 TSI

