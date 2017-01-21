Saray Kaymakamı Bayır, İran heyeti ile bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van'ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.
Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, beraberindekiler ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy - Razi Hudut Kapısında bir araya gelerek sorunları yerinde inceledi. Daha sonra İran heyeti ile vedalaşan Kaymakam Bayır, Şehit Teğmen Emre As Hudut Karakoluna geçerek askerleri ziyaret etti.
(ŞAK-Y)
21.01.2017 11:02:49 TSI
NNNN