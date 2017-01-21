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Saray Kaymakamı Bayır, İran heyeti ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Şükrü Akyüz

VAN (İHA) - Van'ın Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy-Razi Hudut Kapısında bir araya geldi.

Saray Kaymakamı İbrahim Bayır, beraberindekiler ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Sınır Komiserleriyle Kapıköy - Razi Hudut Kapısında bir araya gelerek sorunları yerinde inceledi. Daha sonra İran heyeti ile vedalaşan Kaymakam Bayır, Şehit Teğmen Emre As Hudut Karakoluna geçerek askerleri ziyaret etti.

(ŞAK-Y)



21.01.2017 11:02:49 TSI

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