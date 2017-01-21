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Başkan Ali Kılıç'a destek yüzde 67'ye çıktı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:03
Başkan Ali Kılıç'a destek yüzde 67'ye çıktı
Başkan Ali Kılıç'a destek yüzde 67'ye çıktı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Bağımsız bir araştırma şirketinin Maltepe'de 3 bin 242 kişi ile yüz yüze yaptığı anket sonuçlarına göre, 2014 seçimlerinde yüzde 49 oy oranı ile göreve gelen Belediye Başkanı Ali Kılıç'a seçmen desteği yüzde 67'ye çıktı.
Memnuniyet Araştırması adı altında yapılan ankette, Maltepeli vatandaşlara Belediye hizmetlerinden, belediye başkanına kadar pek çok alanda sorular yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 76'sı Maltepe Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu belirtirken, yüzde 65'i 'Çok memnunum' yüzde 3'ü de 'hiç memnun değilim' dedi.
Memnuniyet Anketi'nde Maltepe Belediyesi'nin hizmet alanlarından yüzde 82 ile 'Kültür Hizmetleri' başı çekerken, onu Sosyal Destek, Ulaşım, Sağlık, Çevre, Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri beğenilen hizmetler olarak takip etti.

Halkın yüzde 76'sı, Başkan'ı tanıyor
Araştırmaya katılanların yüzde 67'si Maltepe Belediye'sinin verdiği hizmetlerin kalite düzeyinin 'daha iyiye gittiğini' belirtirken, bu konuda 'fark yok' diyenler yüzde 28, 'çok daha kötüye gitti' diyenler de yüzde 1 oranında yer tuttu. Maltepe Belediyesi'nin yenilikçi ve ilçe halkının ihtiyaçlarına cevap verdiğine inananların ağırlıklı olduğu araştırma sonucuna göre; Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın tanınma oranı yüzde 76. Araştırmaya katılan 3 bin 242 Maltepelinin yüzde 5'i (16 kişi) Başkan Ali Kılıç'ı tanımadığını ifade ederken, 'beğenenlerin' oranı da yüzde 69 oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 27'si Başkan Kılıç'ı 'pek beğenmediğini' ifade ederken, yüzde 4'ü de 'hiç beğenmediğini' belirtti.

Yüzde 86'nın Kılıç'a inancı tam
Araştırma sonuçlarına göre Maltepelilerin yüzde 86'sı Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın samimiyetine ve ilçeyi değiştireceğine inanıyor. Yüzde 2'si ise "Değişime hiç inanmıyorum" dedi. Araştırmaya katılanlar Başkan Ali Kılıç'ın kültür-sanat ve çevreye önem verdiği, inançlara sahip çıkarak Maltepe'yi geliştirdiği, herkese eşit davranarak halkın sorunları ile ilgilendiğini ifade ederken yüzde 67'si ise, Başkan Ali Kılıç'a 'oy' vereceğini ifade etti.
(HB-ÖK-Y)

21.01.2017 11:07:54 TSI
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