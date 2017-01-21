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Güneydoğu Engelli Hakları Derneği'nden yatağa mahkum kıza destek



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Güneydoğu Engelli Hakları Derneği Genel Başkanı Mihdat Kavmaz ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 6 ay önce hayatını kaybeden ağabeyinin şoku üzerine 3. katın balkonundan düşerek yatağa mahkum olan Mizgin Çetiner'i ziyaret edip ihtiyaçlarını karşıladı.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri semtinde ikamet eden Çetiner ailesinin 17 yaşındaki kızları Mizgin Çetiner, ağabeyi Muhammed Çetiner'in ölüm haberi üzerine şoka girdi. Evin balkonuna çıkan Mizgin Çetiner, girdiği şok üzerine dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetiner'in belden aşağısı felç geçirdiği için yatağa mahkum kaldı. Güneydoğu Engelliler Hakları Derneği Genel Başkanı Mihdat Kavmaz ve yönetim kurulundan oluşan bir heyet, yatağa mahkum olan 17 yaşındaki Mizgin Çetiner'i evinde ziyaret eden ihtiyaçlarını karşıladı.

(İHA-AKK-Y)



21.01.2017 11:09:30 TSI

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