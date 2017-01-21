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Kağızman'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:08
Kağızman'da terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Kağızman İlçesi'nde terör örgütü propagandası yapan bir kişi yakalandı.
Kağızman'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen F.Ç. Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden ikametinde yakalanarak gözaltına alınırken,F.Ç.'nin ikametinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Kağızman Jandarma Karakolu'nda işlemleri tamamlanan F.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen F.Ç. Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
(IÇ-AT-Y)

21.01.2017 11:13:30 TSI
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