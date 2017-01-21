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Minik öğrenciler karne sevinci yaşadı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Urla Belediyesi Kreş ve Çocuk Bakım Evi'nde öğrenim gören minik öğrenciler karne sevincini Urla Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ve Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ile paylaştılar. Karnelerini Demiryürek ve Uyar'dan alan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

2016-2017 eğitim ve öğretim dönemi yarı yıl karnelerini alan öğrenciler tatile girmenin heyecanını yaşadılar. Miniklerle tek tek kucaklaşarak öğrencilere karnesini veren Demiryürek ve Uyar, miniklerle sohbet edip vakit geçirmeyi de ihmal etmedi.

(MY)



21.01.2017 11:17:36 TSI

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