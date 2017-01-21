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Yüksekova Kaymakamı Kaşıkçı: "2017 ve 2018'de farklı bir Yüksekova olacak"



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Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, "2017-2018'de farklı bir Yüksekova olacak. Yüksekova'nın geleceği aydınlık olacak" dedi.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, İller Bankası yetkilileri ve Yüksekova'daki DSİ ihalesini alan yetkili firma ile yemekte buluştu.



"İçme suyu ihale edildi 2017 yılında su işini bitireceğiz"

Kaşıkçı, yemeğin ardından yaptığı konuşmada İller Bankası ve DSİ tarafından Yüksekova'nın içme suyu ile ilgili bir proje yapılıp ihale edildiğini belirterek, "Projeyi alan firma dün sahadaydı. Şu an kar olmasaydı hemen su çalışmasına başlayacaktık. Yüksekova hem kaynaktan hem de barajdan arıtılmış şekilde suya kavuşacak. Şu anda 15 kuyudan su veriyoruz. Bundan sonra böyle bir şey olmayacak. 2017'de su işini bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Karayollarının da ihalesini yaptığını belirterek 80 kilometrelik sıcak asfalt dökme işinin yapılacağını belirten Kaşıkçı, "Yolu 8 metre ve üzerindeki tüm mahallelerimizin yolu sıcak asfalt olacak. 2017-2018'de farklı bir Yüksekova olacak. Farklı bir hizmet alanı olacak. Yüksekova'nın geleceği aydınlık olacak. Kanalizasyon aynı şekilde proje çalışmaları bitti, ihale sürecindedir, yakın zamanda yine bir araya geleceğiz. Her projenin yer teslimini yapacağız. Bu zamana kadar söylediğimiz bütün projelerle ilgili mart ayında yere kazmayı vuracağız. Şimdiye kadar başlamamamızın sebebi ilçemizde geçen çetin kış şartlarıdır. Nisan ayı bizim için hizmet ayı olacaktır" dedi.

"Bu hafta itibariyle bütün kira yardımları hesaplara aktarılacak"

İlçedeki kira yardımlarında aksama yaşandığını belirten Kaşıkçı, bu hafta itibariyle bütün kira yardımlarını hesaplara aktaracaklarını söyledi. İlçe esnafının sokağa çıkma yasağı sırasında uğradıkları zararın tazmini konusunda da açıklamalarda bulunan Kaşıkçı, "Yine baktığımız zaman esnafımızın zararlarıyla ilgili dosyalar hazırlanmıştı. İmza aşamasında olduğumuz için esnaflarımızdan imzalarını alıyoruz. Bu süreç tamamlandığı zaman hesaplarına aktarılacaktır. Herhangi bir kaydı olmayan ama burada esnaf olanlarla ilgili bir sıkıntı vardı. Onu da aşıyoruz, şimdi onunla ilgili yeni bir komisyon oluşturuyoruz. Aynı şekilde küçük esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz, zararlarının ödenmesiyle ilgili de bu bir aylık sürede bir çözüm getireceğiz" dedi.

Yüksekova'da mutlaka bir Fen Lisesi'nin yapılması gerektiğini belirten Kaşıkçı, "Sadece kızlarımızın okuyabileceği bir Anadolu Lisesi'nin olması gerekiyor. Ayırca ilçemiz sporcuların yetiştirildiği bir ilçe. Özellikle kayakta milli sporcularımızın olduğu bir ilçe. Mesleki Spor Lisesi'nin olması noktasındaki raporlama sürecimiz başladı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bunları ilçemize kazandıracağız. Üniversiteye, TEOG'a hazırlanan bütün çocuklarımıza kitaplarını yaprak testlerini ulaştırdık, bu hafta karneleriyle birlikte ulaşacak. İlk geldiğim zaman bütün sınavlara girecek 4 bin 275 öğrencimize bizzat yazdığım mektuplarla onları daha motive ve mutlu ederek bu ülkenin geleceği için çalışmaları konusunda gayretli olmaları konusunda samimiyet ifadelerimi mektuba döktüm ve onlara ulaştırdım. Bizim bütün sevdamız bu kavgamız, gençlere bu yeni nesile ülkemize ve Yüksekova'nın güzel bir geleceği olması yönünde temeller atmak içindir. Attığımız temellerden bir tanesi su ve eğitimle ilgilidir. Mutlu yarınlar için gençlerimiz ve çocuklarımızla hep birlikte olacağız" ifadelerini kullandı.

(EÇ-ÖO-ŞAK-MK-Y)



21.01.2017 11:18:22 TSI

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