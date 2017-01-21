YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Zülkif Dağlı, Ertan Taşlı'yı ziyaret etti

Vali Zülkif Dağlı, Ertan Taşlı'yı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Vali Zülkif Dağlı, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Zülkif Dağlı, Düzce Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ertan Taşlı'yı ziyaret etti kooperatif çalışmaları ve esnafın durumu hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Ertan Taşlı, 2016 yılında sadece merkezde faaliyet gösteren 428 esnafa 22 milyon lira kredi kullandırdıklarını bildirdi. Aynı dönemde hükümet desteği ile verilen 30 bin lira üst limitli faizsiz krediden 362 esnafın faydalandığına işaret eden Taşlı 2017 yılında da Düzceli esnafın sermaye gücünü arttırmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.

Vali Zülkif Dağlı'da yapılan çalışmalardan dolayı Ertan Taşlı'ya teşekkür etti.

(AY)



21.01.2017 11:19:11 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER