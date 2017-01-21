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Mahallelerin kaybolan fısıltıları Konak Kültürevi'nde



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Konak Kültürevi, Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği'nin 30. kuruluş yılı dolayısıyla açtığı "Mahallerin Kaybolan Fısıltıları" adlı fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUFSAD Başkanı Serpil Savaş ile BUFSAD üyeleri ve çok sayıda sanatsever katıldı. Gittikçe grileşen Bursa'da, kaybolmaya yüz tutmuş komşuluk ve mahalle kültürünü konu alan sergide, 19 BUFSAD üyesinin birbirinden anlamlı fotoğrafı yer alıyor. Sergiyi gezenler, Bursa'da hâlâ mahalle kültürünün yaşatıldığı çeşitli yerlerde çekilen fotoğraflarla çocukluk hatırlarını tazeledi.

BUFSAD'ın fotoğraf sanatına yön veren bir dernek olduğunu kaydeden Başkan Mustafa Bozbey, "BUFSAD aslında fotoğraf sanatına dair her şeyi öğrenebileceğiniz akademi gibi bir yer. Ben de fotoğraf çekmeyi seviyorum. Ancak henüz eğitim alamadım. İlk fırsatta BUFSAD'dan eğitim almak istiyorum" dedi.

Misi'ye fotoğraf müzesi

BUFSAD'la birlikte Gümüştepe (Misi) Mahallesi'nde fotoğraf müzesi açacaklarını belirten Mustafa Bozbey, "Bugüne kadar birçok ortak proje yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de fotoğraf müzesi projemiz. Çalışmalar devam ediyor. Farklı ve ilgi çeken bir mekân olacak. Projede birçok arkadaşımızın emeği ve katkısı var. Hepsine gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

41 fotoğrafın yer aldığı sergi 26 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

(MŞ)



21.01.2017 11:20:41 TSI

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