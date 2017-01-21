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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Çermikli öğrencilere Ultraslan Taraftar Grubu'ndan kırtasiye ve giyecek yardımı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:17
Çermikli öğrencilere Ultraslan Taraftar Grubu'ndan kırtasiye ve giyecek yardımı
Çermikli öğrencilere Ultraslan Taraftar Grubu'ndan kırtasiye ve giyecek yardımı

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bulunan Konuksever Köyü İlkokulu öğrencilerine kırtasiye ve giysi yardımı yapıldı.
Galatasaray taraftar grubu Ultraslan Taraftar Grubu üyeleri köye giderek öğrencilere kırtasiye malzemesi, atkı, bere, eldiven dağıttı. Çermik Konuksever İlkokulu Müdürü Aydın Akkaya'nın, büyük kulüplerin taraftar gruplarına okulundaki öğrencilerine yardım taleplerini iletti. Okul müdürünün yardım taleplerine olumlu dönüş yapan Ultraslan Taraftar Grubu Diyarbakır temsilcili ilçeye gelerek öğrencilere yardımda bulundu. Geçtiğimiz gün Konuksever Köyü İlkokulu'na gelen Ultraslan Diyarbakır Temsilcisi Bekir Örtücü, okul müdürü Aydın Akkaya'nnın konuyla ilgili kendilerine mail attığını ve çocukların okula üşüyerek geldiklerini öğrendiklerini söyledi. Kendilerinin durumu Türkiye Temsilcisi Danış Karakaş'a ilettiklerini ve onların da çocuklar için gerekli giysi ve kırtasiye yardımını gönderdiklerini belirten Örtücü, "Bizler, kalem, defter, ayakkabı, eldiven, bere ve atkı temin ederek okula teslim ettik" dedi.
Okul müdürü Aydın Akkaya, öğrencilerine kırtasiye ve giysi yardımında bulunan Ulttraslan Taraftar Grubu Diyarbakır Temsilciliği sorumlusu Bekir Örtücü'ye okul ve öğrencileri adına teşekkür ettiğini söyledi.
(HG-AKK-Y)

21.01.2017 11:22:08 TSI
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