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Maltepe'de 1 yılda 169 bin ton çöp toplandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:22
Maltepe'de 1 yılda 169 bin ton çöp toplandı
Maltepe'de 1 yılda 169 bin ton çöp toplandı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - "Daha temiz, daha mutlu bir Maltepe" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Maltepe Belediyesi, 2016 yılında ilçe genelinde 169 bin 374 ton çöp ve 14 bin 378 ton moloz atığı topladı. Ayrıca yer altı çöp konteynerlerinin sayısı da, 395'e çıkarıldı.
Maltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 1 Ocak-31 Aralık 2016 tarihleri arasında ilçe genelinde 169 bin 374 ton evsel atık toplarken, 14 bin 378 moloz atığının da dökümü gerçekleştirildi. İlçede inşaat sektörünün canlılığı ve çeşitli kurumların yaptığı faaliyetlere bağlı olarak oluşan tozlanma sonrası, program dâhilinde ve vatandaşlardan gelen talepler üzerine yıl içerisinde 7 bin 123 kez cadde, 6 bin 478 kez sokak ve 2 bin 60 kez meydan, altgeçit gibi yerler basınçlı su ile yıkandı. Yapılan çalışmalarla toplamda 6 bin 558 kilometre yıkama çalışması yapıldı. 204 süpürge personeliyle de, 85 bin 280 kilometrelik yol süpürüldü.
Konteyner çalışmaları kapsamında, bin 500 adet plastik konteyner ve 119 adet de yer altı çöp konteyneri ilçe geneline yerleştirilerek, yer altı çöp konteynerlerin sayısı 395'e çıkarıldı. Konteyner yıkama çalışmasında da 39 bin 226 yer üstü çöp konteyneri, 2 bin 120 çaça konteyner, 5 bin 664 yer altı çöp konteyneri kova ve haznesi ile 37 bin 834 yer altı çöp konteyner baca ve yüzeyi yıkandı. Toplamda 4 bin 175 hasarlı yer üstü ve 351 hasarlı yer altı konteyneri tamir edilip, 4 bin 175 yer üstü konteyneri ise boyanarak yenilendi. 897 yerde konteyner cebi çalışması ve 589 kilometre boyama çalışması gerçekleştirildi.

Yeraltı konteyner sayısı artacak
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yapılan çalışmalara katılan personelin özverisini takdir ederek, "Yer altı çöp konteynerlerimizin sayısı toplamda 395'e çıktı. Evsel atıkların toplanması konusunda bu hususu çok önemsiyorum. Bu sayıyı inşallah önümüzdeki senelerde daha çok arttıracağız. Zira yer altı çöp konteynerleri, haznesi bakımından daha çok çöpün depolanmasına yol açıyor. Bu da hem çalışmalarımızı kolay kılıyor, hem de halkımızın takdirini kazanıyor. Maltepe'yi el birliğiyle daha pırıl pırıl ve daha yaşanacak bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımız devam ediyor ve edecek" dedi.
(HB-ÖK-Y)

21.01.2017 11:26:50 TSI
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