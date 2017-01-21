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Boğaziçi'nde kar kalktı temizlik başladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Bölgenin en fazla kar yağışı alan Boğaziçi bölgesinde havaların iyi gitmesi ve Boğaziçi Belediyesi ekiplerin çalışması sonucunda kar kalktı ekipler bu kez temizlik çalışmasına başladı.

Ağır kış şartlarından dolayı Boğaziçi beledisi kavşağında aşırı tuzlama nedeniyle oluşan kum tabakası yıkanarak temizlendi. Ayrıca belde ekipleri Şekerpınar Mahallesinde bulunan aile çay bahçesi önüne bariyer çalışması yaptı. Havaların düzelmeye başlaması ile birlikte ekipler bir çok alanda çalışmalarına hız verecek.

(AY)



21.01.2017 11:27:38 TSI

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