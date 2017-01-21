YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Üniversalgöz Hastanesi Türkiye'ye hizmet verecek

Üniversalgöz Hastanesi Türkiye'ye hizmet verecek



(Fotoğraflı)



Kamil Cankılıç

ELAZIĞ (İHA) - Bünyelerine kattıkları birçok yeni cihazlarıyla daha iyi hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Üniversalgöz Elazığ Hastanesi Başhekimi Dr. Sermal Arslan, hedeflerinin Türkiye geneline hizmet vermek olduğunu söyledi.

Üniversalgöz Merkezi Müdürü Özgür Çiçek ve Hastanenin Başhekimi Sermal Arslan, yöneticiler ile doktorlar, gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda hastanenin Başhekimi Dr. Sermal Arslan, kurumları ve amaçları hakkında bilgiler aktardı. Elazığ'da hizmet vermeye başladıklarını ve çok güzel işler yaptıklarını ifade eden Dr. Arslan, ayda yaklaşık bin 500, yılda ise 15 bin hastaya hizmet verdiklerini kaydetti. Hastanelerini genişletmek ve büyütmek istediklerini aktaran Arslan, "Önce Doğu Anadolu Bölgesi'ne daha sonrada Türkiye'nin her tarafına yaymak istedik. Hükumetimizin de gösterdiği hedef doğrultusunda böyle bir yatırıma karar verdik. Aynı zamanda Malatya'da da bir göz merkezi aldık ve onu da bünyemize katmış bulunmaktayız. Orada da ortalama günlük 120 hastaya hizmet vermekteyiz" dedi.

Daha iyi şartlarda daha iyi hizmetler sunmak için bir çok cihazı bünyelerine kazandırdıklarını vurgulayan Arslan, "Diğer yerlerde olmayan Excimer lazer, akıllı mercekler, lazerle göz yaşı kanal tıkanıklıkları, şaşılık operasyonları ve bunun dışında farklı teknikler var. Mevcut durumda bulunan kadromuz, yurt dışında da eğitim alıp gelmektedir. Bu bağlamda şehrimize yeni bir katma değer olacağımızı düşünüyoruz. Daha iyi işlere imza atacağımızı garanti ediyoruz" diye konuştu.

(CK-AKK-Y)



21.01.2017 11:30:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER