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Veli ve Öğrenciler Okulları Bu Platformda İnceleyecek



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Eğitim sektöründeki rekabetten etkilenen velilere bir çözüm sunmak için 2016 yılının Mart ayı itibariyle yola çıkan HangiOkuldaOkumalıyım.com eğitim platformu artık okullara eğitim danışmanlarıyla da destek vermeye başladı.

Türkiye'de eğitim sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte binlerce kurumuna yeni oluşturulan bir sitem ile artık veliler tek tıkla ulaşabildiği platformun koordinatörlerinden Beste Diriöz, "Platform velilerin çocuklarının eğitimi ve gelişimi için okul ya da kursları arayıp buldukları ve farklılıklarına göre kıyas yaptıkları aynı zamanda okula soru sorup bilgi almalarını sağlayan bir yapıda tasarlanmıştır. Site öğrenci ve velilerin, eğitim kurumuna yol masrafı olmadan, trafiğe girmeden, dilediği zamanda, istediği yerden telefon, tablet ya da masaüstü cihazlarla kolayca ulaşmasını sağlamaktadır" dedi.

"Vakit ve Nakit Tasarrufunun Yanında Mukayese İmkanı Sunuyor"

Öğrenci ve veli için okul tercihlerinde vakit ve nakit tasarrufu kadar mukayese imkanının da çok önemli olduğunu kaydeden Koordinatör Ceren Kavaklı, "Veliler siteden detaylı bilgi alma, en iyi okulu bulma, eğitim kurumuna soru sorma fonksiyonlarından faydalanarak okullar hakkında kısa sürede doğru bilgiye erişebilmektedir. Aynı zamanda uzman görüşleri, favori okul ekleme, etkinlik, duyuru ve haber gibi pek çok bilgiye ulaşarak, alanlarında uzman kişilerin blog yazıları ile de çocuklarının eğitimi için önemli bilgiler edinebilmektedir" diye konuştu.

(İK)



21.01.2017 11:30:20 TSI

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