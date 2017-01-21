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Aydın'da Bilardo Heyecanı Yaşanıyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:26
Aydın'da Bilardo Heyecanı Yaşanıyor
Aydın'da Bilardo Heyecanı Yaşanıyor

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - 2017 yılı Bilardo Aydın İl Şampiyonasında birinci etap müsabakaları tamamlandı. Aydın ili genelinden 81 sporcunun yer aldığı 3 Bant Bilardo karşılaşmaları bu yıl iki noktada Söke ve Aydın'da gerçekleştirildi. Aydın'da 48, Söke'de ise 33 bilardocu adını finallere yazdırmak için mücadele etti. Tamamlanan birinci etabın sonunda finale çıkan 27 kişi Bilardo Aydın İl Şampiyonası'nda grup müsabakalarında mücadele etmeye devam edecek. Bilardo Aydın İl Şampiyonasında dereceye giren bilardocular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
Söke'de Reyhan Şen, Nezahet Peker, Bircan Karaslan'ın hakemlik yaptığı bilardo maçları Megapool Bilardo Salonunda gerçekleşirken, oldukça çekişmeli karşılaşmalar yaşandı. Bilardo Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Tulga Sarıtaç; "Aydın il şampiyonasında birinci etap tamamlandı. Şampiyonada heyecan final müsabakalarıyla devam edecek. Şampiyonaya katılan ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
(LT-İK)

21.01.2017 11:30:58 TSI
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