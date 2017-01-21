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Atakum AİHL öğrencileri İngilizce eğitimi için İngiltere'ye gitti

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:32
Atakum AİHL öğrencileri İngilizce eğitimi için İngiltere'ye gitti
Atakum AİHL öğrencileri İngilizce eğitimi için İngiltere'ye gitti

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Türkiye'de Arapça ve İngilizce hazırlık eğitim veren sayılı okullardan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL), öğrencilerini İngilizce eğitimi için İngiltere'ye uğurladı.
'Dil yerinde öğrenilir' mantığıyla hareket eden Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, proje İngilizce hazırlık ve proje 9. sınıf öğrencileri detaylı bir araştırmadan sonra Londra merkezde bulunan bir dil okuluna gönderdi. Dil eğitimi programı kapsamında Londra'ya giden öğrenciler, seviyelerine uygun sınıflarda pratik ağırlıklı ders alacaklar.
Dil eğitiminde öğrencilere refakat eden AİHL İngilizce öğretmeni Gülsüm Hatice Ünsal ve Ahmet Boylu yurt dışında dil eğitimi almanın önemi ile ilgili düşüncelerini paylaştı. "Okulumuz Atakum AİHL her alanda olduğu gibi dil eğitimi konusunda da farkındalığını gösterdi" diyen Gülsüm Hatice Ünsal, "Yurt dışında eğitim almakla öğrencilerimiz dünyanın kapılarını açabilecek yepyeni yerler keşfederken, aynı zamanda birçok farklı kültürü keşfetme şansı yakalayacak. Biliyorum ve buna inanıyorum ki bir ülkenin dilini bilmeden o ülkenin geçmişini ve kültürünü anlamanız pek mümkün değil. Bu eğitim sayesinde öğrencilerimiz, dünyaya olan bakış açısını değiştirirken aynı zamanda kendini de keşfetme ve daha iyi anlama şansı bulacaklar" dedi.
Yurt dışında eğitim programı planlarken üç hedeflerinin olduğunu belirten İngilizce öğretmeni Ahmet Boylu, "Birincisi, öğrencilerimizin konuşma ve dinlediğini anlama seviyelerini daha üst seviyeye çıkartmak. İkincisi, Avrupa'yı ve Batı kültürünü daha iyi anlamalarını sağlamak ve ülkemiz ile Avrupa'yı kıyaslayarak olumlu, olumsuz yönleri konusunda farkındalık oluşturmak. Üçüncüsü, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi proje öğrencilerimizin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmesi sağlamak. Çok şükür hedeflerimize ulaşıyoruz. Dil eğitimi alacak öğrencilerimiz arasında advanced (en üst seviye) seviyesinde eğitim alacak olanlar var. Bu durum bizi gururlandırıyor" diye konuştu.
Yurt dışı dil eğitimi ile ilgili düşüncelerini aktaran Atakum AİHL Müdürü Zahit Köseoğlu, merhum Celalettin Ökten Hoca'nın ifade ettiği gibi "Doğu'yu ve Batı'yı bilen, münevver asrın ihtiyaçlarının farkında olan bir gençlik" yetiştirmek için de ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettiklerini söyledi.
(SAM-SLH-Y)

21.01.2017 11:37:24 TSI
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