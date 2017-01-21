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Anaokulu öğrencilerinin annelerine "21. Yüzyılda Anne Olmak" konulu söyleşi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:37
Anaokulu öğrencilerinin annelerine "21. Yüzyılda Anne Olmak" konulu söyleşi
Anaokulu öğrencilerinin annelerine "21. Yüzyılda Anne Olmak" konulu söyleşi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anaokulunda eğitim öğretim görmekte olan öğrencilerin annelerine yönelik 21.yüzyılda anne olmak konulu söyleşi düzenlendi.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında annelere yönelik düzenlenen 21.yüzyılda anne olmak konulu söyleşi verilerin büyük ilgisini çekti. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Ayşe Duygu Kılıç tarafından geçmişten günümüze çocuk eğitimi hakkında bilgilerin verildiği söyleşide günümüz koşullarında çocukların yetiştirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği de annelere anlatıldı.
Psikolojik Danışman Kılıç etkinlikle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Anaokulu velilerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz bilinçli anne etkinliği beklediğimizin üzerinde ilgi gördü. Annelerimiz, günlük yaşantının koşturmacası içinde unuttukları annelik duygusunu geçmişe yolculuk yaparak duygusal paylaşımlarla tekrar farkındalık kazandılar. Doğum anından başlayarak anneliğin annelerden öğrenildiği ve çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili anne tutumları ile ilgili örneklemeler yapıldı. Ayrıca annelerin zorlandığı birçok alanda fayda sağlayıcı pratik bilgiler verildi. Duygusal anların sıkça yaşandığı etkinliğe ilgi oldukça yoğundu. Çocuk kişilik gelişiminde anne ve baba rolünün önemini ve günümüz koşullarında anne baba olmanın özelliklerini sık sık düzenleyeceğimiz etkinliklerimizde genç anne ve babalarla paylaşmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Söyleşinin ardından etkinliğe katılan annelere Bilinçli Anne Sertifikası verildi.
(SD-Y)

21.01.2017 11:41:50 TSI
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