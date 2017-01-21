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Eksi 15 derecede su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:38
Eksi 15 derecede su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor
Eksi 15 derecede su ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA) - Muş Malazgirt Belediyesine bağlı ekipler, ilçede bulunan kanalizasyon borularında meydana gelen tıkanma ve patlak sorununu eksi 15 derecede onarmaya devam ediyor.
Malazgirt Belediyesi Fen ve Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede patlayan kanalizasyon hattını onarmak için eksi 15 derecede çalıştı. Ağır kış şartları nedeniyle arızalanan içme suyu hatlarına müdahale eden ekipler, bölge halkının su sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Soğuk nedeniyle oluşan buzul ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, buzla kaplanan su hatlarına müdahale ediyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, "İlçemizin içme suyu ve kanalizasyon şebekesi ağır kış şartları nedeniyle neredeyse her gün arıza veriyor. İlçemiz kış aylarında hava sıcaklığının hayli düşük yaşandığı bir yer. Bu nedenle içme suyu hatlarında suyun donması nedeniyle patlaklar ve sayaçlarda arızalar meydana geliyor. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda herhangi bir sıkıntı çekmemesi için ekiplerimiz arızalara çok kısa sürede müdahale ediyor. Bu çalışmalardan hem vatandaşlar hem de biz çok memnunuz. Ekip arkadaşlarımız buzlu zemin ve sarkıtların içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bu çalışmalar sırasında öncelikle kendi sağlıklarını göz önünde bulundurmaları uyarısını yaptık. Çalışmaları nedeniyle tekrar tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
(VE-ŞAK-Y)

21.01.2017 11:43:21 TSI
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