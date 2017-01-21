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Şehitler için Urla'da lokma döküldü



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - Urla Belediyesi Zeytinalanı Semt Merkezi'nin kadınları tarafından şehitler için lokma döküldü.

Geçtiğimiz günlerde İzmir Adliye Binası önünde hain terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Fatih Dik ve şehitler için Zeytinalanı Semt Merkezi'nin kadınları lokma döktürdü.

Zeytinalanı Semt Merkezi önünde gerçekleşen lokma hayrına Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Fethi Sekin, Fatih Dik ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyleyen Uyar, "Vatanımız için canını feda eden kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Ailelerine ise elimizden gelen desteği her zaman sağlayacağız" dedi.

(MY)



21.01.2017 11:44:59 TSI

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