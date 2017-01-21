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GKV'li minik piyanistten mini konser



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları ana sınıfı öğrencisi Cem Aksel Pamukçu okulun son günü arkadaşlarına mini bir konser verdi.

Akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleriyle de adını sıkça duyuran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yetenekleri doğrultusunda geliştiriliyor. Minik piyanist Cem Aksel Pamukçu okulun son günü arkadaşlarına bir sürpriz yaparak mini bir konser verdi. Öğrenciler kadar velilerin de büyük ilgisini çeken konserde minik piyanist yeteneklerini sergiledi. GKV Özel Anaokulu Müzik Öğretmeni Olena Osyka Şen'in rehberliğinde piyano eğitimi alan minik öğrenci çaldığı bir birinden güzel parçalarla arkadaşlarına müzik ziyafeti Sundu. Gelecekte ulusal ve uluslararası çapta bir piyanist olmak istediğini ifade eden GKV Anaokulu 6 yaş grubu öğrencisi Cem Aksel Pamukçu piyano eğitimini sürdüreceğini belirtti.

Mini konser sonrası Cem Aksel Pamukçu'yu yalnız bırakmayan anne ve babası oğullarıyla günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(SD-Y)



21.01.2017 11:49:09 TSI

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