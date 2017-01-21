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Baro Başkanı Han, MÜSİAD'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Baro Başkanı Enver Han, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Baro Başkanı Enver Han, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Mehmet Balin'in görevde kaldığı süre zarfında önemli projelere imza attığını söyledi. Han, "Malatya'da ticaret ve sanayi anlamında duyarlılık geliştirdiniz, bundan sonra yaşamınızda ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. MÜSİAD Başkanı Mehmet Balin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MÜSİAD 26 yıldır kurulmuş bir iş adamları örgütü. Tüzüğü gereği bir başkan en fazla dört yıl başkanlık yapabiliyor, yönetim kurulundaki arkadaşlar ise altı yıl görev alabiliyor. Bizim 2013 yılında teslim aldığımız bu bayrağı 25 Ocak'ta yeni seçilecek olan arkadaşa devredeceğiz. Görev süresi içerisinde Malatya adına yapmışa olduğumuz bütün çalışmalarda bizi desteklediniz, bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

(YA-SD-Y)



21.01.2017 11:52:52 TSI

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