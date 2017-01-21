YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Antalya'dan Bilecik'e tarih gezisi

Antalya'dan Bilecik'e tarih gezisi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın kenti tanıtmak ve turizme açılması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında Antalya'dan gelen heyet, Bilecik'te tarihi mekanları ziyaret etti.

Vali Elban, Antalya'nın Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve muhtarları makamında kabulünde, bir süre sohbet ederek, Bilecik'in tarihi, sosyo-ekonomik yapısı ve doğal güzelliklerinin anlattı. Ziyaret anısına Vali Elban, Tütüncü'ye ''Ertuğrul Gazi börkü'' ile ''Kayı bayrağı'' hediye ederek, ata diyarı Bilecik'te Antalya heyetini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bilecik'in hem cihan medeniyetinin doğuşuna sahne olmuş hem de manevi şahsiyetlerin doğduğu, yetiştiği bir şehir olduğunu ifade eden Vali Elban, ''Bu manevi ve tarihi iklimi yaşama fırsatı bulacaksınız. İnşallah, arzu ettiğiniz duyguları yaşamış ve o hissiyatı elde ederek ayrılmış olursunuz. Bilecik'in tanıtımı açısından başlattığımız çalışmaların ilk ziyareti olduğu için çok önemsiyorum'' dedi.

Belediye Başkanı Tütüncü ve beraberindeki muhtarlar ilk olarak Şeyh Edebali Türbesini daha sonra da Söğüt ilçesinde DursunFakıh ve Ertuğrul Gazi Türbesi ile tarihi mekanları ziyaret etti.

(CKT-KÇ)



21.01.2017 11:57:37 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER