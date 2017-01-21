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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:53
Başkan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
Başkan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle Mersin'de 402 bin öğrenci karnelerini alıp yarıyıla 'merhaba' dedi. Karnelerini alan öğrencilerin karne sevinçlerini onlarla birlikte yaşamak için Mezitli'deki okullara giderek, çocukların karnelerini inceleyen AK Parti Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin, öğrencileri tebrik etti.
"Çocuklarımız bizlerin ve bu ülkenin geleceğidir" diyen Gültekin, "Ülkemizin çocuklarımıza ve gençlerimize ihtiyacı var. Vatanına milletine hayırlı birer evlat olabilmek için çalışan milyonlarca çocuğumuz var. Allah onların emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.
Çocuklarının karnelerinde kötü notla karşılaşan aileleri, çocuklarına kötü davranmamaları konusunda uyaran Gültekin, yarıyıl tatilinde test çözme, özet çıkarma gibi öğrenciyi tek bir alana yönlendiren ev ödevleri verilmemesi hususunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın uyarısı olduğunu hatırlattı. Gültekin, 'Ülkemizde hala karnelerinde zayıfı olduğu için çocuklara şiddet uygulayan ailelerimiz var. Ceza sistemi çocuklarımızı daha çok geriye götürür ve isteksizleştirir. Burada ailelere düşen tek şey, çocuklarının derse ilgisini çekmeyi sağlamaktır. Fakat bunu şiddet ve ceza sistemi ile yapmak kesinlikle doğru bir yöntem değildir. Ayrıca başarılı öğrencilerimizi de kutluyorum. Yarıyıl tatili umarım tüm öğrencilerimiz açısından çok güzel geçer" diye konuştu.
(HSK-Y)

21.01.2017 11:58:01 TSI
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