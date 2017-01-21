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Beylikdüzü Belediyesi'nden Tepebaşı'na ziyaret

21 Ocak 2017 Cumartesi, 11:53
Beylikdüzü Belediyesi'nden Tepebaşı'na ziyaret
Beylikdüzü Belediyesi'nden Tepebaşı'na ziyaret

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve başkan yardımcıları, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyarette konuşan Belikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başarılı belediyeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Beylikdüzü İstanbul'un yeni gelişen bir parçası ve hızlı gelişen bir bölgesi özellikle bizim deneyimlere çok ihtiyacımız var. Başarılı belediyelerimizi ziyaret ediyoruz. Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret ettik. Buradaki deneyimleri paylaştık. 2017 yılında ortak ne tür çalışmalar yaparız fikir alışverişinde bulunduk. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz güzel projelere imza atmaktalar. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ataç ise, "Başkanımız bugün bizler sürpriz yaptı. İleriye doğru özel ziyaretler haline getirmemiz gerekiyor. Başkanımızın güzel çalışmalarını buradan yakinen takip ediyoruz. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı yerel yönetimlerden geçer" şeklinde konuştu.
Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Tepebaşı Hizmet Binası'nda yer alan Pişmiş Toprak eserlerini gezerek Başkan Ataç'tan yapılan eserler hakkında bilgi aldı.
(MK-KÇ)

21.01.2017 11:58:24 TSI
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