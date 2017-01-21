YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sanatçılardan büyükşehire teşekkür

Sanatçılardan büyükşehire teşekkür



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz ay 'Hüsn-i Hat' sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıkan Hattat Arkın Ongan ve Suna Ongan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Sanatçılar, Manisa'da sanatın canlı tutulmasını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sanata ve sanatçıya olan destekleriyle sanatçıların büyük takdirini topluyor. Geçtiğimiz ay Kültür Merkezi'nde görücüye çıkan 'Hüsn-i Hat' sergisini açan Hattat Arkın Ongun ve Suna Ongun, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her zaman destek olduğunu belirten sanatçılar, Manisa'nın sanatla buluşmasını sağlayan çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e de teşekkür etti.

Kendilerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Ergün Aksoy, "Bizim görevimiz Manisa'nın kültürel ve sosyal anlamda gelişmesi için çalışmalar yapmaktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün vizyonu ile hareket ederek, sizler gibi sanatçıların Manisa ile buluşmasını sağlıyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'a Hattat Arkın Ongun ve Suna Ongun tarafından tablo hediye edildi.

(SC-Y)



21.01.2017 12:03:08 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER