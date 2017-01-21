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Yeterlilik belgesi olmayan işçiye 500 TL ceza



(Fotoğraflı)



Adem Durmaz

ANTALYA (İHA)- Korkuteli İnşaat Müteahhitleri Odası Başkanı Ali İhsan Girgiç, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle mesleki yeterlilik belgesi olmayan işçiye 500 TL ceza uygulanacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 48 meslekte, mesleki yeterlilik belgesi alımı zorunlu hale getirildi. Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde "Mesleki Yeterlilik Belgesi" olmayan kişilerin çalıştırılması halinde idari para cezası uygulanacak. Korkuteli İnşaat Müteahhitleri Odası Başkanı Ali İhsan Girgiç, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle 48 tehlikeli ve çok tehlikeli sayılabilecek meslekte mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale geldiğini söyledi.



Belgesi olmayana 500 TL ceza

Toplam 48 mesleği kapsayan mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğunu yerine getirmeyen işveren ve işçiyi 500 TL ceza kesileceğini belirten Girgiç, "Biz bunun farkında olarak

bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Yeni sistemin ismine Mesleki Yeterlilik Sistemi diyoruz. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde inşaat, kaynakçılık, makine, metal, asansör gibi alanlar var. Bu mesleklerde mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale geldi. Aslında bu 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren zorunlu hale geldi. Fakat 25 Mayıs 2016 tarihinde zaten bu zorunluluk gelmişti. İnşaat sektörünün olumsuz etkilenmemesi için 6 ay kadar tehir edildi. Resmi olarak mesleki yeterlilik belgesi ile ilgili süreç ve zorunluluk başladı" şeklinde konuştu.



Hedef kazaları önlemek

Girgiç, Türkiye'de istihdamın yüzde 51'nin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştığını belirterek, "SGK'nın 2014 yılı rakamlarına göre Türkiye'de 7 milyon kişinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştığı duyurulmuştu. Bu bizim için neden önemli? Tehlikeli ve çok tehlikeli işler demek iş kazası demek. İş kazası hatta ölümlü iş kazası demek. Bizim de İnşaat Müteahhitleri Odası olarak bu sistemi anlatarak hayata geçirmek için çalışıyoruz. Şu an mevcut durumda 48 meslekte bir zorunluluk var. Bu işverenleri ve çalışanları ilgilendiriyor. 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 48 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanların çalıştığı tespit edildiğinde maalesef kişi başına 500 TL aylık idari para cezası var. Bunun caydırıcı bir ceza olduğunu düşünüyoruz. Şu anda denetimler başlamış durumda" ifadelerini kullandı.

(AD-SÇ-Y)



21.01.2017 12:23:10 TSI

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