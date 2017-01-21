YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç MÜSİAD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı

Genç MÜSİAD yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanlığı bünyesinde kurulan ve geçtiğimiz günlerde 1. Olağan Genel Kurulunu yapan Genç MÜSİAD Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde 1. Olağan Genel Kurulunu yapan Genç MÜSİAD Yönetim Kurulunda görev dağılımı gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD Başkanı Faruk Erdoğan, "Yönetim kurulumuzun görev dağılımı yapılmış olup birim başkanlarımız, eğitim, tecrübe paylaşım, üretimde teknoloji destekleme adına yapılan fikir, bölgesel ticaret toplantıları, sektör kurulu toplantıları gibi kendi alanlarında plan, proje ve programlarını yaparak faaliyetlerine başlayacaklardır. Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Faruk Erdoğan başkanlığındaki yönetim kurulu üyelerinden Uğur Özbek, Burak Tekbaş ve İbrahim Şamlı başkan yardımcılığına getirildi. Teşkilatlanma Birim Başkanı Mustafa Cesur, Üniversiteler Birim Başkanı Edip Safter Çiçek, Sektör Kurulları Birim Başkanı Ahmet Pekcan, Eğitim ve Projeler Birim Başkanı Ömer Faruk Türk oldu. Basın, Medya ve İletişim Birim Başkanı Yunus Takeş, Kurumsal İlişkiler Birim Başkanı Samet Doğuş, Girişimcilik Birim Başkanı Abdulkadir Gölükçü, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Fethi Erinöz ve Mali İşler Birim Başkanlığına da Nurettin Altuntaş'ın getirildiği açıklandı.

(SC-Y)



21.01.2017 12:24:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER