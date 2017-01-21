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Erzin'de Kadın Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:21
Erzin'de Kadın Mesleki Eğitim Merkezi açıldı
Erzin'de Kadın Mesleki Eğitim Merkezi açıldı

(Fotoğraflı)

HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesine bağlı Mustafalı Mahallesi'nde hayırsever Mehmet Erok varisleri tarafından belli bir süreliğine karşılıksız olarak verilen eski bina, Erzin belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek 'Kadın Mesleki Eğitim Merkezi' olarak hizmete girdi. Merkezde, iğne oyası ve kırk yama kurslarının verileceği belirtildi.
Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılışına Erzin İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, Jandarma Bölük Komutanı J.Üsteğmen Mehmet Birol, İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, STK temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Açıl öncesi konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ahmet Demirci, "Kadınlarımız, ev işlerinin dışında görev aldığında çok daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Böyle bir mesleki eğitim merkezinin hayata geçmesi son derece sevindiricidir. Bize böyle bir teklif geldiğine son derece mutlu oldum. Kadınlarımız daha güzel şeylere layıktır. Kadınlarımız istesin bizde gücümüzün yettiğince kendilerine yardımcı olalım. Bu eğitim merkezinde hayata geçirilen ürünler için de kendilerine tanıtım ve satış için çarşı merkezinde bir yer vereceğiz" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından Kadın Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra açılışa katılanlar mesleki eğitim merkezinde incelemelerde bulundu.
(ELF-Y)

21.01.2017 12:26:17 TSI
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