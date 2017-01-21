YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kano Milli Takım seçmeleri Köyceğiz'de yapılıyor

Kano Milli Takım seçmeleri Köyceğiz'de yapılıyor



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Türkiye Kano Federasyonu 2017 yılı faaliyet programında yer alan "Durgunsu Kano Aday Milli Takım ve TOHM Seçme ve Değerlendirme Test Yarışları" Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yapılıyor.

Köyceğiz Su Sporları Merkezinde; Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 200, 500 ve bin metre mesafeli parkurlarda gerçekleştirilen yarışların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edilecek.

Öte yandan Kano Aday Milli Takım Kampının da Köyceğiz'de yapılacağı öğrenildi.

(CC-BT-İK)



21.01.2017 12:31:15 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER