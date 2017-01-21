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Engelli Gülşah, Başkan Karaosmanoğlu'nu resmetti



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizen Doğuştan engelli 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, Başkan Karaosmanoğlu'nun da portresini de çizdi.

Bir gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara kalem çalışmasıyla resmini çizen doğuştan engelli 22 yaşındaki Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun portresini de çizdi. Daha önce kendisini evde ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, Gülşah'ın bu anlamlı jest karşısında duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

Derince Deniz mahallesinde ikamet eden doğuştan engelli Gülşah Yağmur Yazıcı'nın daha önce evine konuk olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu sefer kendisinin kara kalem çalışmasıyla portresini çizerek sosyal medya hesabından paylaşan Gülşah'a yine aynı şekilde cevap verdi. "İbrahim amcam inşallah beğenirsiniz, sevgilerimle" diyerek yaptığı çizimi sosyal medyadan paylaşan Gülşah'a, Başkan Karaosmanoğlu'da, "Beni duygulandırdın. Çok teşekkür ediyor, gözlerinden öpüyorum" şeklinde karşılık vererek çizimini kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

(GY-Y)



21.01.2017 12:33:45 TSI

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