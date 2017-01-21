YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yeni emniyet müdüründen Kaymakam Yosunkaya'ya ziyaret

Yeni emniyet müdüründen Kaymakam Yosunkaya'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Kemal Atıl Şen, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Kemal Atıl Şen, Akçakale Kaymakamı Selçuk Yosunkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Selçuk Yosunkaya "ilçemiz için her zaman iyi bir çalışma içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Bu çalışmalarda yeni İlçe Emniyet Müdürü Kemal Atıl Şen'in vereceği katkılar da bizim için önemlidir" dedi,

Kaymakam Yosunkaya ilçe emniyet müdürü Kemal Atıl Şen'e yeni görevinde başarılar dilerken, Şen'de çalışmaların istişareli olarak sürdürüleceğini söyledi.

(BB-SD-Y)



21.01.2017 12:35:29 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER