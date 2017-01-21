YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SGK'dan kan bağışı

SGK'dan kan bağışı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Çanakkale Valiliği ve Türk Kızılay'ı Çanakkale Şubesi ile Koordineli olarak başlatılan Kampanya programı çerçevesinde İl Müdürlüğünün de kan bağışı kampanyasına katılım sağlığını belirtti.

İl Müdürü Ercan, "İl Müdürlüğü çalışanları olarak, kan bağışında bulunduk. Çanakkale Kızılay Şube Başkanlığı tarafından başlatılan 'Kurumlardan Kan Bağışı' kampanyasına İl Müdürlüğümüz personeli olarak elbirliği ile destek verdik" dedi.

Kan bağışında bulunan SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, yapılan kan bağışı ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmenin mutluluğu ve huzuru içinde olduğunu belirterek, Kan vermenin hem sağlık açısından, hem de ihtiyacı olan insanlara yardım açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

(GD)



21.01.2017 12:35:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER