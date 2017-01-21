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SGK'dan kan bağışı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:30
SGK'dan kan bağışı
SGK'dan kan bağışı

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hilmi Ercan, Çanakkale Valiliği ve Türk Kızılay'ı Çanakkale Şubesi ile Koordineli olarak başlatılan Kampanya programı çerçevesinde İl Müdürlüğünün de kan bağışı kampanyasına katılım sağlığını belirtti.
İl Müdürü Ercan, "İl Müdürlüğü çalışanları olarak, kan bağışında bulunduk. Çanakkale Kızılay Şube Başkanlığı tarafından başlatılan 'Kurumlardan Kan Bağışı' kampanyasına İl Müdürlüğümüz personeli olarak elbirliği ile destek verdik" dedi.
Kan bağışında bulunan SGK İl Müdürü Hilmi Ercan, yapılan kan bağışı ile ihtiyaç sahibi insanlara ulaşabilmenin mutluluğu ve huzuru içinde olduğunu belirterek, Kan vermenin hem sağlık açısından, hem de ihtiyacı olan insanlara yardım açısından çok önemli olduğunu ifade etti.
(GD)

21.01.2017 12:35:40 TSI
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