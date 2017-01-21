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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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2016 yılı Aralık ayında 365 trafik kazasında 260 kişi yaralandı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:31
2016 yılı Aralık ayında 365 trafik kazasında 260 kişi yaralandı
2016 yılı Aralık ayında 365 trafik kazasında 260 kişi yaralandı

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin 2016 yılı Aralık ayı trafik raporu yayımlandı.
Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri 2016 yılı Aralık ayı içerisinde 56 bin 928 araç kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 663 araç trafikten men edildi. 79 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Sakarya sınırları içerisinde 202 maddi hasarlı, 162 yaralamalı, 1 ölümlü olmak üzere toplam 365 trafik kazası meydana geldiği belirtildi. Meydana gelen trafik kazalarında 260 kişinin yaralandığı belirtildi.
(RŞ-İÇ)

21.01.2017 12:36:30 TSI
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