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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Esnaftan başarılı öğrencilere hediye

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:33
Esnaftan başarılı öğrencilere hediye
Esnaftan başarılı öğrencilere hediye

(Fotoğraflı)

Mustafa Akçay
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir esnaf 2016-2017 eğitim öğretim yılının sömestr döneminde takdir veya teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrencileri ödüllendiriyor.
İlçede faaliyet gösteren Çayırlıoğlu İletişim sahibi Mehmet Ali Çayır, "Takdir, teşekkür sizden, hediye bizden" sloganıyla bu yıl ilk defa başlattıkları projesi ile takdir veya teşekkür belgesi alan başarılı öğrencilere karne hediyesi verdiklerini söyledi.
Çayır,"Başlattığımız projenin amacı karnesindeki notları yüksek olan öğrencilerimizi ödüllendirmek, notları daha düşük olan öğrencilerimizin de motivasyonlarını yükselterek onları çalışmaya ve başarıya teşvik etmek" diye konuştu.(MA-EFE)

21.01.2017 12:37:43 TSI
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