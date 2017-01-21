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Müftü Hüseyin Hazırlar, Vali Nayir'i ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, ilk ziyaretini Vali Ahmet Hamdi Nayir'e gerçekleştirdi.

Faaliyetler hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hüseyin Hazırlar'a yeni görev yerinin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan aynı gün içerisinde İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'a hayırlı olsun ziyareti için gelen Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Yaşar Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahattin Çelebi, Diyanet İşleri Başkanlığı Sosyal ve Kültürel Din Hizmetleri Daire Başkanı Abdurrahman Han da Vali Ahmet Hamdi Nayir'e de nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Nayir'in makamındaki ziyarette göreve yeni başlayan İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar ile İl Müftü Yardımcısı Veysel Kükrek de hazır bulundu.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Ahmet Hamdi Nayir heyete teşekkür etti.(EFE)



21.01.2017 12:42:08 TSI

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