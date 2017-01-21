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Doğaya yem bıraktılar

- Beyköy Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Beyköy Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile yabani hayvanlar için yem bırakıldı.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için STK'lar ve belediyeler büyük çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Beyköy Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliği ile Sinekli Yaylası ve Samandere bölgesinde Boğaziçi Belediye Başkanı Osman Kılıç, Milli Parklar Müdürü Sezgin Akay, OSB Müdürü Aylin Özdemir, YEYPAŞ Müdürü Selahattin Sert ve teknik personel ile birlikte Yabani hayvanları koruyup beslemek amaçlı belirli bölgelere yem, ot ve et bırakarak yabani hayatın devamına destek sağlandı.

(AY)



21.01.2017 12:42:45 TSI

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