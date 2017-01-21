21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yerel hayvan koruyuculuğu eğitimi

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:40
Yerel hayvan koruyuculuğu eğitimi
Yerel hayvan koruyuculuğu eğitimi

(Fotoğraflı)

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlara 'Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi' verildi. Bu eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananlar Yerel Hayvan Koruma Kimliği'ne sahip olacak.
Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuran 20 kişiye 'Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi' 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Edirne Belediyesi tarafından verildi. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hayvanseverlere Edirne Belediyesi'nin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi.
Trakya'nın en iyi hayvan barınağına sahip olduklarına dikkat çeken Tanrıkulu, "500'e yakın köpeği ve 300'e yakın kediyi barındırıyoruz. Yaptığımız çalışmalar hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor. Belediye Başkanımız Recep Gürkan ve bizler bu konuya oldukça önem veriyoruz. Trakya'nın en iyi hayvan barınağına sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.
Edirne Orman Su İşleri Şube Müdürü Ahmet Kara ise, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince böyle bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim neticesinde Edirne Belediyesi'nin bu eğitimde vereceği sertifika sonucunda kursa katılanlar Belgeli Hayvan Koruma Görevlisi olacak. Yaptıkları çalışmaları bizlere rapor edecekler. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve Edirne Belediyesi'ne bu çalışmada bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Personeli Soyuhan Barlas 'Ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Kanun ve Yönetmelik, hayvan davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması ve hayvanların kısırlaştırması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplenilmesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.
Edirne Belediyesi tarafından verilen eğitim 2 gün boyunca devam edecek ve eğitim sonunda sertifika alanlar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Yerel Hayvan Koruma Kimliği almaya hak kazanacak.
(KU-ÖK-Y)

21.01.2017 12:44:59 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

EDİRNE'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Edirne'de bir ton kaçak midye ele geçirildi
YEREL

EDİRNE'DE BİR TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de 16 yabancı uyruklu yakalandı
YEREL

EDİRNE'DE 16 YABANCI UYRUKLU YAKALANDI

Yeni su kuyusu faaliyete geçti
YEREL

YENİ SU KUYUSU FAALİYETE GEÇTİ
Yanan dalgıç pompanın motoru tamir edildi
YEREL

YANAN DALGIÇ POMPANIN MOTORU TAMİR EDİLDİ
Sopa tehdidiyle cinsel istismar iddiası
YEREL

SOPA TEHDİDİYLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Edirne'de tuzlama çalışmaları gece boyunca devam etti
YEREL

EDİRNE'DE TUZLAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA DEVAM ETTİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI