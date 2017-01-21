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Yerel hayvan koruyuculuğu eğitimi



(Fotoğraflı)



EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gönüllü vatandaşlara 'Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi' verildi. Bu eğitim sonunda sertifika almaya hak kazananlar Yerel Hayvan Koruma Kimliği'ne sahip olacak.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü'ne başvuran 20 kişiye 'Yerel Hayvan Koruyuculuğu Eğitimi' 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince Edirne Belediyesi tarafından verildi. Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, hayvanseverlere Edirne Belediyesi'nin sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar konusunda bilgi verdi.

Trakya'nın en iyi hayvan barınağına sahip olduklarına dikkat çeken Tanrıkulu, "500'e yakın köpeği ve 300'e yakın kediyi barındırıyoruz. Yaptığımız çalışmalar hayvanseverler tarafından takdirle karşılanıyor. Belediye Başkanımız Recep Gürkan ve bizler bu konuya oldukça önem veriyoruz. Trakya'nın en iyi hayvan barınağına sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Edirne Orman Su İşleri Şube Müdürü Ahmet Kara ise, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince böyle bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu eğitim neticesinde Edirne Belediyesi'nin bu eğitimde vereceği sertifika sonucunda kursa katılanlar Belgeli Hayvan Koruma Görevlisi olacak. Yaptıkları çalışmaları bizlere rapor edecekler. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a ve Edirne Belediyesi'ne bu çalışmada bizimle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Personeli Soyuhan Barlas 'Ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi, 5199 Sayılı Kanun ve Yönetmelik, hayvan davranışları, hayvan bakımı ve beslenmesi, hasta hayvanların tanınması ve hayvanların kısırlaştırması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplenilmesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Edirne Belediyesi tarafından verilen eğitim 2 gün boyunca devam edecek ve eğitim sonunda sertifika alanlar Orman İşletme Müdürlüğü'nden Yerel Hayvan Koruma Kimliği almaya hak kazanacak.

(KU-ÖK-Y)



21.01.2017 12:44:59 TSI

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