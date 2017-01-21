21 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Orman fakültesinde yurtdışı değişim programları anlatıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 12:41
Orman fakültesinde yurtdışı değişim programları anlatıldı
Orman fakültesinde yurtdışı değişim programları anlatıldı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin Konferanslar Serisi kapsamında düzenlenen "Yurtdışı Eğitim Programları" başlıklı bilgilendirme programı, Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi.
Dış İlişkiler Koordinatörü Uzman Mehmet Mert Kaleci ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Ali Erhan Konuk'un sunum yaptığı bilgilendirme programına, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.
Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Uzm. Mehmet Mert Kaleci; Erasmus öğrenim hareketliliği, stratejik ortaklıklar, staj hareketliliği, Mevlana ve Farabi programları gibi üniversiteler arasında yapılan değişim programları ile yurt dışı olanakları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ali Erhan Konuk ise, Avrupa fırsatları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) konularında katılımcılara bilgiler aktararak sunumunu tamamladı.
Soru-cevap şeklinde devam eden programın sonunda Uzm. Mehmet Mert Kaleci ve Ali Erhan Konuk'a Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.
(AY)

21.01.2017 12:45:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Doğaya yem bıraktılar
YEREL

DOĞAYA YEM BIRAKTILAR
Boğaziçi'nde kar kalktı temizlik başladı
YEREL

BOĞAZİÇİ'NDE KAR KALKTI TEMİZLİK BAŞLADI
Vali Zülkif Dağlı, Ertan Taşlı'yı ziyaret etti
YEREL

VALİ ZÜLKİF DAĞLI, ERTAN TAŞLI'YI ZİYARET ETTİ
Başkan Yiğit'ten Yedigöller yolu müjdesi
YEREL

BAŞKAN YİĞİT'TEN YEDİGÖLLER YOLU MÜJDESİ
MÜSİAD Düzce Şube Başkanı İsa Şengüloğlu oldu
YEREL

MÜSİAD DÜZCE ŞUBE BAŞKANI İSA ŞENGÜLOĞLU OLDU
MÜSİAD Düzce Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu
YEREL

MÜSİAD DÜZCE ŞUBESİ 5. OLAĞAN GENEL KURULU
Kazada kamyonet ikiye bölündü 3 kişi yaralandı
YEREL

KAZADA KAMYONET İKİYE BÖLÜNDÜ 3 KİŞİ YARALANDI
Vali Dağlı, &quot;Karne kişilik ve zekanın göstergesi değildir&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI, "KARNE KİŞİLİK VE ZEKANIN GÖSTERGESİ DEĞİLDİR"
Başkan Keleş Ak Partili gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ AK PARTİLİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yemenici'den öğrencilere mesajı
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ'DEN ÖĞRENCİLERE MESAJI
Başkan Keleş, &quot;Karne her şey değildir&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ, "KARNE HER ŞEY DEĞİLDİR"
Başkan Keleş hastane ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ HASTANE ZİYARET ETTİ
Yardım Eli Uzatılıyor
YEREL

YARDIM ELİ UZATILIYOR
Karneler Vali Zülkif Dağlı'dan
YEREL

KARNELER VALİ ZÜLKİF DAĞLI'DAN
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
YEREL

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI YALÇIN: