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Orman fakültesinde yurtdışı değişim programları anlatıldı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin Konferanslar Serisi kapsamında düzenlenen "Yurtdışı Eğitim Programları" başlıklı bilgilendirme programı, Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Dış İlişkiler Koordinatörü Uzman Mehmet Mert Kaleci ile Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde görev yapan Ali Erhan Konuk'un sunum yaptığı bilgilendirme programına, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Orman Fakültesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Uzm. Mehmet Mert Kaleci; Erasmus öğrenim hareketliliği, stratejik ortaklıklar, staj hareketliliği, Mevlana ve Farabi programları gibi üniversiteler arasında yapılan değişim programları ile yurt dışı olanakları hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Ali Erhan Konuk ise, Avrupa fırsatları ve Avrupa Gönüllü Hizmeti(AGH) konularında katılımcılara bilgiler aktararak sunumunu tamamladı.

Soru-cevap şeklinde devam eden programın sonunda Uzm. Mehmet Mert Kaleci ve Ali Erhan Konuk'a Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Necmi Aksoy tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

(AY)



21.01.2017 12:45:50 TSI

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