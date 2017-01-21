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Stratejist Abdullah Çiftçi:

- "2020 yılında Kayserililer robot tamir edecek."



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Haber : Turan Bulut

Kamera : Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Stratejik Düşünce Kuruluşu'nun düzenlediği 'Trump Sonrası ABD Dış Politikası ve Ortadoğu'ya Muhtemel Etkileri' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Stratejist Abdullah Çiftçi, "Yani hayatımıza insansı robotlar giriyor, 2020 yılında Kayseri'nin en önemli popüler işlerinden birisi robot tamirciliği olacak." dedi.

Stratejik Düşünce Kuruluşu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa katılan Çiftçi, Trump Sonrası ABD Dış Politikası ve Ortadoğu'ya Muhtemel Etkileri hakkında deneyimlerini paylaştı. 21. Yüzyıldaki ana mücadelenin 4. Sanayi Devrimi olduğunu vurgulayan Çiftçi, "21. yüzyıldaki ana mücadele 4. Sanayi Devrimi. Geçen yıl Davos'ta, Davos Başkanı ve Kurucusu Klaus Schwab '4. Sanayi Devrimi'ni açıyorum' dedi. Yani hayatımıza insansı robotlar giriyor, 2020 yılında Kayseri'nin en önemli popüler işlerinden birisi robot tamirciliği olacak. Çünkü her şey hazır. Yani evlerde şarkı söyleyen, yemek hazırlayan; kadın, erkek istediğiniz kılığında robot üretiliyor. Hazır şuan, milyonlarca üretildi. Tabi birçok insan işini kaybedecek. Bu robot çağında yeni bir ekonomi ortaya çıkıyor. Bunun ideolojik amacı şu; insanın biyolojik yapısı, dijital yapı ve fiziki nesnenin üçünü birleştiriyor. Teknoloji tekillik deniyor buna." diye konuştu.

Konferansa ESDER Kayseri Şube Başkanı Kemal Erçalık ve davetliler katıldı.

(TB-SK)



21.01.2017 13:04:11 TSI

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