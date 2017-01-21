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Bitlis'te temel eğitim kampı açıldı

21 Ocak 2017 Cumartesi, 13:12
Bitlis'te temel eğitim kampı açıldı
Bitlis'te temel eğitim kampı açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Vahit Olcay
Kamera : Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valiliğince başlatılan proje kapsamında 160 öğrenci, ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.
Valilik tarafından okullarda yarıyıl tatiline girilmesinin ardından başlatılan "Kayak Temel Eğitim Kampı"na katılan 160 öğrenciye, kayak kıyafeti ve takımları dağıtıldı. Vali Yardımcısı Murat Kütük, yaptığı konuşmada, öğrencilerin karnelerini aldığını, iyisi ve kötüsüyle bir dönemi geride bıraktığını söyledi. Öğrencilere, 15 günlük tatilde güzel vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kayak eğitimi vereceklerini belirten Kütük, "Hiç kayak elbisesi giymemiş, ayağına kayak takımlarını takmamış 160 öğrencimiz, kayak sporuyla tanışacak. Kayak daha önce zenginlerin yaptığı spor dalıydı. Ama desteğimiz ve projelerimizle herkesin kayak yapması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada her gün ileri düzeyde eğitimimiz devam edecek. İnşallah buradan ödüller ve uluslararası başarılar elde eden sporcular çıkacak. Bu çocuklarımızın gözlerinde o ışık var" dedi.
Kampa katılan öğrenciler, hayatlarında ilk kez kayak yapmanın heyecanını yaşadı.
(VO-ŞAK-Y)

21.01.2017 13:17:01 TSI
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